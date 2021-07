Previsioni del tempo, tornano i temporali: ecco in quali zone

Le previsioni meteo di domani, sabato 3 luglio, confermano che nel weekend l’alta pressione abbandonerà temporaneamente il Nord Italia, lasciando spazio a temporali e grandinate anche di forte intensità. Con annesse ripercussioni sulle temperature.

Il team de ilMeteo.it scrive che sabato, dopo un avvio di giornata tranquillo, il tempo comincerà a cambiare nelle prime ore del pomeriggio, quando su Alpi e Prealpi il cielo si farà molto nuvoloso o addirittura coperto. Il risultato sarà lo scoppio di alcuni focolai temporaleschi sui rilievi di Nord Ovest, in estensione prima sulle pianure adiacenti e poi entro sera su quelle del Triveneto. Secondo i meteorologi i fenomeni potrebbero durare anche tutta la notte, coinvolgendo in parte il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia orientale. Sul resto del Paese sole e caldo avranno ancora una volta la meglio, al netto di qualche nube in più a disturbare l’Appennino.

