Regionali, colpo di scena: si ritira la candidata del centrosinistra Maria Ventura

Colpo di scena nella campagna elettorale in Calabria: si ritira Maria Antoniette Ventura, candidata per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali che si terranno tra settembre e ottobre. “Avevo deciso di raccogliere l’invito a candidarmi a presidente della Regione Calabria e condurre una battaglia fiera e leale, a viso aperto – scrive Ventura in una nota – con parole chiare e proposte concrete per ridare dignità alla Calabria e orgoglio ai calabresi. Preferisco però, con dolore, fare un passo di lato per evitare che vicende, che – lo sottolineo con forza – non mi riguardano personalmente, possano dare adito a strumentalizzazioni che nulla avrebbero a che fare con il merito della campagna elettorale”.

“Ho la responsabilità di tutelare le oltre 1.000 famiglie dei lavoratori diretti e indiretti relativi alle aziende del mio gruppo. L’impegno sociale e civico a tutela dei calabresi proseguirà con ancora maggiore determinazione – conclude – nelle forme che da sempre porto avanti”.