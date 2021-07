CORONAVIRUS CALABRIA | Ancora giù i contagi, 0 i morti

Scendono i contagi da Coronavirus in Calabria secondo i dati forniti nell’ultimo bollettino diffuso da Regione e Protezione Civile. I nuovi positivi sono, infatti, 13 (ieri 27) a fronte di 2.033 tamponi processati (ieri 2.155). Tasso di positività che scende allo 0,64%. I casi confermati oggi sono così distribuiti: Catanzaro 6, Cosenza 4, Crotone 0, Reggio Calabria 2, Vibo Valentia 1. Nelle ultime 24 ore non si registra nessun decesso e si confermano in calo i ricoveri. Quelli nei reparti ordinari fanno registrare un -7 e sono ora 52 i posto occupati, restano stabili quelli in terapia intensiva, dove sono 6 i posti occupati. Sono 329 le persone guarite nell’ultimo giorno.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 88 (11 in reparto, 1 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10169 (10025 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 4091 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4070 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18957 (18401 guariti, 556 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 55 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 51 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6516 (6415 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 243 (17 in reparto, 1 in terapia intensiva, 225 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22847 (22512 guariti, 335 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 50 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 47 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5513 (5421 guariti, 92 deceduti).