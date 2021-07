CORONAVIRUS CALABRIA | Contagi stabili, oggi altri 2 morti

Si conferma stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Calabria. Secondo quanto riportato nel bollettino diffuso da Regione e Protezione Civile i nuovi positivi sono 27 (ieri 25) a fronte di 2.155 tamponi processati (ieri sono stati 2.226). Tasso di positività il lieve risalita fino all’1,25%. I casi confermati oggi sono così distribuiti: Catanzaro 0, Cosenza 24, Crotone 1, Reggio Calabria 0, Vibo Valentia 0, altra Regione o Stato estero 1 (si tratta di un migrante). Sono 2 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (uno in provincia di Catanzaro, l’altro in quella di Crotone), con totale delle vittime da inizio emergenza che tocca quota 1.228. Ricoveri ancora in calo, -10 nei reparti ordinari con 59 posti attualmente occupati, +1 in terapia intensiva, con 6 posti occupati. Sono 152 i soggetti guariti nell’ultimo giorno.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 123 (14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 108 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10128 (9984 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 4351 (20 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4327 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18693 (18137 guariti, 556 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 59 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 55 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6512 (6411 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 256 (18 in reparto, 1 in terapia intensiva, 237 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22832 (22497 guariti, 335 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 54 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 51 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5508 (5416 guariti, 92 deceduti).

Un decesso avvenuto presso l ‘azienda ospedaliera Mater Domini è stato caricato nell’Asp di provenienza (Crotone).