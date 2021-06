Vaccino in vacanza, dove si può fare (per ora) e come

Aumentano le richieste per fare il vaccino in vacanza e rendere valido il servizio vaccinale tra Regioni diverse durante il periodo estivo. E, in pratica, permettere ai vacanzieri di poter iniziare il ciclo vaccinale, oppure fare la seconda dose, nella propria località di soggiorno anche se in una Regione diversa da quella di residenza o in cui si è fatta la prima dose.

Piemonte e Liguria sono le prime due Regioni ad aver stretto un accordo per rendere valida la reciprocità vaccinale in ambito turistico, mentre la Lombardia sta cercado di fare lo stesso e attivare un accordo con la Liguria: “Abbiamo trasmesso una bozza di quello che potrebbe essere un accordo al commissario Figliuolo, dopodiché prenderemo una decisione – ha detto il presidente lombardo, Attilio Fontana – Con Toti (presidente della Liguria, ndr) ne ho parlato perché mi ha chiamato. Bisogna avere un pò di calma e capire quanti saranno i vaccini e come saranno distribuiti”.