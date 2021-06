Tirocinanti calabresi, Mangialavori (FI): “Al fianco dei lavoratori”

“In gioco c’è il futuro di centinaia e centinaia di famiglie, di migliaia di persone che, pur svolgendo una preziosa e indispensabile attività nelle pubbliche amministrazioni calabresi, di fatto sono trattate alla stregua di lavoratori in nero. Le istituzioni regionali e i partiti, di ogni colore, hanno il dovere di stare al fianco dei tirocinanti calabresi”. È quanto afferma il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori.

“I quasi 7mila tirocinanti calabresi, il più delle volte pagati pochissimo – spiega il parlamentare –, invocano certezze per il proprio avvenire e, soprattutto, chiedono di non essere trattati come fantasmi da una pubblica amministrazione che continua ad avere bisogno del loro lavoro ma che, allo stesso tempo, persiste nel non voler riconoscere loro diritti e dignità”.

“Molti tirocinanti – aggiunge Mangialavori – sono in scadenza e rischiano di rimanere disoccupati; tutti chiedono il riconoscimento dell’attività svolta e la definitiva stabilizzazione. Questo grido di disperazione non può lasciare indifferenti. Forza Italia Calabria farà quanto possibile per mettere fine a questo scandalo e sarà al fianco di tutti i tirocinanti”.

“In questa regione – conclude il senatore – bisogna fare uno sforzo istituzionale e politico affinché vengano chiusi, una volta per tutte, i tanti bacini di precariato presenti. In caso contrario, sarà difficile anche solo immaginare un futuro diverso”.