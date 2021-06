CORONAVIRUS ITALIA | Sono 679 i nuovi casi e 42 i morti

Roma, 29 giugno 2021 – Dopo il consueto crollo dei contagi della giornata di ieri, oggi tornano a salire i nuovi positivi a fronte però di un numero di tamponi superiore, secondo i dati forniti dal Ministero della salute. Scende, infatti, il tasso di positività mentre aumentano i decessi, 22 dei quali derivano però da un riconteggio della Regione Campania.

Il bollettino. I nuovi positivi sono 679 (ieri erano 389) a fronte di 190.635 tamponi processati (ieri sono stati 75.861). Tasso di positività che scende, così, allo 0,3%. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 42, 22 dei quali arrivano dal ricalcolo della regione Campania sul periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021. Sono 270 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 19 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.676, in calo di 47 unità rispetto a ieri.

