La Calabria nella morsa dell’afa: temperature fino ai 40 gradi

Secondo gli esperti di Meteo.it oggi è previsto tempo soleggiato e clima bollente, salvo qualche nube passeggera sulla Calabria. Temperature massime in aumento: sopra i 31-32 gradi e con punte fino a 38-40 gradi nelle aree interne di pianura e di valle. Venti per lo più deboli e a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Domani al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in lieve aumento. Nel pomeriggio tempo abbastanza soleggiato e molto caldo; transito di nuvolosità irregolare a quote medio alte. Temperature massime in lieve calo sul versante tirrenico, in rialzo in Puglia e lungo lo Ionio. Venti in prevalenza deboli. Mari: calmi o poco mossi.