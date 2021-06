CORONAVIRUS ITALIA | I nuovi casi sono 389, i morti 28

Roma, 28 giugno 2021 – Calano sensibilmente i nuovi casi di Covid in Italia, raddoppiano i morti. Sono questi i dati che emergono dal bollettino del ministero della Salute, che come ogni lunedì evidenziano un crollo dei test (75.861 i tamponi molecolari e antigenici contro i 138.391 di domenica). Ma oggi per il nostro paese è un giorno fondamentale per il ritorno alla normalità: decade l’obbligo delle mascherine all’aperto, tranne per chi vive in Campania, e con l’ingresso della Valle d’Aosta tutta l’Italia si trova in zona bianca. Ma le varianti, soprattutto la Delta spaventano. Il sottosegretario Sileri anticipa: “È verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass -finora scaricato da 13,7 milioni di italiani- rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino”. Una dose non basta per fermare la mutazione indiana del Coronavirus.

Il bollettino Covid del 28 giugno

Sono 389 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 782 di ieri (qui il bollettino completo del 27 giugno). Sono invece 28 le vittime in un giorno (domenica erano state 14). Resta stabile 0,5% il tasso di positività, anche se i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono solo 75.861 contro i 138.391 del giorno precedente. I pazienti ricoverati in terapia intensiva registrano un calo di 5 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 5 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece diminuiti di 20 unità rispetto a ieri.

