Conte “sfida” Grillo: “Mi auguro non salti l’accordo in Calabria”

Sotto la lente dell’incontro di Giuseppe Conte con i giornalisti, relativo allo scontro interno con Beppe Grillo, c’era anche la Calabria. Salterà l’accordo raggiunto con il Pd alla Punta dello Stivale: “Mi auguro di no – ha detto Conte – perché il lavoro fatto sin qui anche per queste amministrative si basa su progetti forti, come il patto per Napoli, dove con Letta e Speranza abbiamo convenuto su Manfredi. Quel progetto andrà avanti, adesso mi sono cimentato lavorando con lealtà per creare un campo largo in Calabria, comunque ci sarò, anche da semplice cittadino, cercherò di andare nei territori e parlare alle persone chiamate alle urne”.