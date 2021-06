Caldo africano da nord a sud, punte di oltre 45 gradi. Calabria ben oltre i 40°

Il caldo e l’afa non daranno tregua. Le previsioni meteo? Nei prossimi giorni nuova impennata delle temperature, che al Sud supereranno quota 45 gradi. Tutta colpa dell’anticiclone africano, che resta ben posizionato sull’Italia. Ilmeteo.it comunica che già da oggi le temperature faranno registrare una generale impennata al Centro Nord con valori che saliranno fino a toccare punte di 36 gradi in Emilia-Romagna, 37 in Toscana come a Firenze e fino a 35 a Roma. La fase più calda per il Sud è attesa tra le giornate di mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio: le aree più roventi le troveremo in Sicilia dove la colonnina di mercurio tornerà ad accarezzare la soglia dei 45-46 gradi, come ad esempio a Siracusa. Seguiranno a ruota la Calabria e la Puglia, con la soglia fissata a 40-41 gradi. Sul resto del Sud i valori massimi oscilleranno ovunque intorno ai 35-36 gradi. 3bmeteo sottolinea che farà caldo anche la notte. “Purtroppo anche valori di 26-27 gradi che non sembrano particolarmente elevati – spiegano gli esperti – con umidità relative del 75-80% possono comportare disagio fisico anche accentuato”. Situazioni di questo tipo sono annunciate per Torino, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma e in quasi tutte le grandi città del Sud.

