Quando iniziano i saldi estivi 2021: il calendario e i consigli

Appassionati di shopping tenetevi forte: manca pochissimo all’inizio dei saldi estivi 2021. I giorni più attesi della stagione per chi ama recarsi nei negozi e aspetta le occasioni cominceranno il 1 luglio in Sicilia, che farà da aprifila. Il giorno dopo sarà la volta della Basilicata e a seguire tutte le altre regioni il 3 luglio. Uniche eccezioni la Campania, che deve ancora definire le date, la Puglia, che ha posticipato il tutto al 24 luglio, e il Trentino Alto Adige, dove i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare gli sconti stagionali. Vediamo allora qui sotto tutto il calendario e i consigli utili per fare acquisti oculati e tutelarsi da truffe.

