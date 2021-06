Coronavirus, in un giorno oltre 15mila dosi di vaccino somministrate in Calabria

Almeno 15mila le dosi di vaccino sono state somministrate in Calabria nelle ultime 24 ore: il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale la Calabria resta in ultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate. Nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta all’85,1%, anche se altre regioni sono vicine, mentre la media nazionale è 90,5%. La Calabria era stata ultima nelle prime settimane della campagna vaccinale, recuperando successivamente alcune posizioni. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 1.449.310 (ieri erano 1.433.700) su 1.702.701 consegnati.