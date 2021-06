Trattore si ribalta, muore un 45enne nel Cosentino

Ancora un incidente sul lavoro in Calabria. Il tragico episodio si è verificato questa mattina in contrada Galati di Altomonte, nel Cosentino. A perdere la vita un 45enne, Maurizio Gaudio che, secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto, avrebbe perso il controllo del trattore che stava guidando, mezzo che si è ribaltato intrappolandolo e non lasciandogli scampo. Sul posto i carabinieri della Stazione di Altomonte e i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo. L’uomo lascia la moglie e due figli.