Scout ancora protagonisti nel Vibonese: presentato busto di “B.P.” del maestro Di Fede

Gli scout ancora protagonisti della vita cittadina nel Vibonese. Sono infatti numerosi i gruppi che, in tutta la provincia, hanno portato avanti attività anche durante il Covid – in assoluta sicurezza e con un’attenzione meticolosa alle norme anti contagio – contribuendo, come recita una famosa massima del loro fondatore Baden Powell (denominato “B.P.”), a “lasciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato”.

Quest’oggi c’è stata una piccola cerimonia a Tropea per l’inaugurazione di una statua dedicata a Baden Powell, per l’appunto fondatore nel 1907 del movimento degli Scout, realizzata dal noto maestro Giancarlo Di Fede (al centro nella foto, ndr). Presente anche il sindaco della Perla del Tirreno, Giovanni Macrì, che ha ringraziato l’artista. Il busto, presentato alla comunità tropeana in coincidenza con la nomina della città a Borgo dei borghi 2021, é stato esposto in largo Vaccari, nelle vicinanze di una delle più antiche sedi scout della Calabria.