Salva figlia e nipote in mare, poi muore d’infarto

Non ha esitato un secondo: ha visto figlia e nipote in balia delle onde e si è tuffato per salvarle. Ma il mare in burrasca non gli ha lasciato scampo. E’ successo in Sardegna, a Marina di Arbus: Fernando Porcu, un 60enne di Villamar, centro a una quarantina di chilometri da Cagliari, ha visto dalla spiaggia le due giovani in difficoltà e si è subito tuffato in mare nel tentativo di salvarle. E ce l’ha fatta. Ma poi ha accusato un malore, probabilmente anche dovuto alla fatica, ed è morto per arresto cardiaco sulla spiaggia di Gutturu de Flumini.

Secondo le prime ricostruzioni, Fernando avrebbe salvato anche una terza ragazzina, per poi accasciarsi a terra privo di forze. I soccorsi sono stati chiamati attorno alle 16.30 dagli altri bagnanti e il 118 ha inviato sul posto l’elisoccorso, ma i tentativi di rianimare l’uomo sono stati vani.