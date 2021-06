CORONAVIRUS ITALIA | Sono 838 i nuovi contagi, 40 i morti

Roma, 26 giugno 2021 – Fa registrare un leggero aumento dei casi, che restano comunque sotto quota mille, il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia con i dati diffusi dal Ministero della Salute. Resta stabile il tasso di positività

Il bollettino. I nuovi contagi sono 838 (ieri 753) a fronte di 224.493 tamponi, 33 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività rimane stabile allo 0,4%. I decessi sono 40 (ieri 56), ma 20 si riferiscono a recuperi risalenti alle scorse settimane segnalati dalla Regione Campania. Il totale delle vittime sale a 127.458. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno e scendono a 298, mentre i ricoveri ordinari sono 128 in meno, 1.771 in tutto.

