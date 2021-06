‘Ndrangheta nel Vibonese, altro maxi processo: 147 rinvii a giudizio in “Imponimento” (NOMI)

Adesso è ufficiale: dopo “Rinascita Scott” ci sarà un altro maxi processo contro la ‘ndrangheta. Anche questa volta contro i clan del Vibonese. Il gup di Catanzaro Francesco Vittorio Rinaldi, infatti, ha accolto la richiesta della Dda di Catanzaro – guidata da Nicola Gratteri – e ha rinviato a giudizio 147 persone nel procedimento giudiziario nato dall’inchiesta “Imponimento“. Accolte quindi tutte le richieste della Distrettuale antimafia. In 69, nello specifico, sono stati ammessi al rito abbreviato (che partirà il 28 luglio), gli altri 78 andranno a processo con il rito ordinario (che partirà il 29 settembre). Tutte le udienze si terranno nell’aula bunker di Lamezia Terme, la stessa dove è ora in corso “Rinascita Scott”.

L’indagine.

L’operazione “Imponimento” ha riguardato principalmente la cosca “Anello-Fruci” di Filadelfia, operativa nelle province di Vibo Valentia e Catanzaro ma con importanti ramificazioni anche all’estero. Nello specifico i carabinieri sono entrati in azione il 21 luglio del 2020, con una maxi retata che ha visto l’arresto di 74 persone e il sequestro di beni per 169 milioni di euro. Nel mirino dell’inchiesta sono finiti anche politici e imprenditori. Tra gli indagati “eccellenti” – oggi rinviati a giudizio – figurano tra gli altri gli imprenditori Stillitani – Emanuele e Francescantonio, ex sindaco di Pizzo ma anche assessore e consigliere regionale – e Francescantonio Tedesco, architetto ed ex consigliere comunale di Vibo.

I nomi di chi affronterà il processo.

Sono stati oggi rinviati a giudizio, e dovranno quindi affrontare il processo, i seguenti soggetti:

Antonio Anania, 39 anni di Curinga;

Bruno Simone Anania, 29 anni di Curinga;

Giuseppa Anania, 54 anni di Curinga;

Cristina Anello, 30 anni di Filadelfia;

Francescantonio Anello, 31 anni di Filadelfia;

Giovanni Anello, 31 anni di Filadelfia;

Giuseppe Anello, 36 anni di Filadelfia;

Roberto Anello, 33 anni di Filadelfia;

Rocco Anello, 59 anni di Filadelfia;

Rocco Anello, 29 anni di Filadelfia;

Tommaso Anello, 56 anni di Filadelfia;

Giovanni Angotti, 51 anni;

Antonio Bruno Arone, 57 anni di Monterosso Calabro;

Antonio Attisani, 49 anni di Francavilla Angitola

Antonio Attisani, 25 anni di Filadelfia;

Luciano Babbino, 41 anni di Vallefiorita;

Vincenzo Barba, 68 anni di Vibo Valentia;

Giuseppe Barbieri, 47 anni di Sant’Onofrio;

Angela Bartucca, 50 anni di Filadelfia;

Nazzareno Bellissimo, 38 anni di Monterosso Calabro;

Luca Belsito, 30 anni di Pizzo;

Giuseppe Bertucci, 45 anni di Gerocarne;

Raffaele Mariano Bertucci, 56 anni di Spadola;

Giovanni Bevilacqua, 58 anni di Gioia Tauro;

Domenico Bonavota, 41 anni di Sant’Ononfrio;

Domenico Bretti, 50 anni di Filadelfia;

Vito Bretti, 23 anni di Polia;

Domenico Calabria, 51 anni di Rombiolo;

Francesco Caridà, 52 anni di Pizzo;

Antonio Caruso, 43 anni di Filadelfia;

Giovanni Caruso, 41 anni di Filadelfia;

Mario Caruso, 55 anni di Filadelfia;

Filippo Catania, 59 anni di Vibo Valentia;

Antonio Cerra, 31 anni di Lamezia Terme;

Vito Chiefari, 47 anni di Torre Ruggiero;

Damiano Ciancio, 49 anni di Dasà;

Domenico Ciconte, 52 anni di Sorianello;

Francesco Conidi, 30 anni di Polia;

Salvatore Contartese, 43 anni di Limbadi;

Bruno Cortese, 65 anni di Capistrano;

Francesco Cortese, 48 anni di Monterosso Calabria;

Francesco Cosmano, 33 anni di Filadelfia;

Alfredo Cracolici, 34 anni di Pizzo;

Domenico Cracolici, 38 anni di Maierato;

Francesco Crigna, 50 anni di Parghelia;

Vincenzo Cutrullà, 59 anni di Pizzo;

Salvatore Danieli, 36 anni;

Antonio Dastoli, 46 anni di Filadelfia;

Giuseppe De Luca, 50 anni di Ionadi;

Vincenzo De Nisi, 35 anni di Curinga;

Antonio Defina, 70 anni di Sant’Onofrio;

Giovanni Damiano Deodato, 66 anni di Cenadi;

Antonio Dieni, 46 anni di Catanzaro;

Andrea Dominelli, 32 anni di Chiaravalle Centrale;

Gennaro D’Urso, 67 anni di Sant’Angelo a Fasanella;

Giovanni Fabiano, 52 anni di Chiaravalle Centrale;

Antonio Facciolo, 61 anni di Vibo Valentia;

Giuseppe Fortuna, 43 anni di Filogaso;

Giuseppe Fortuna, 57 anni di Vibo Valentia;

Nazzareno Franzè, 68 anni di Cessaniti;

Domenico Fraone, 49 anni di Parghelia;

Giuseppe Fruci, 51 anni di Curinga;

Vincenzino Fruci, 44 anni di Curinga;

Angelo Galati, 35 anni di Filadelfia;

Antonio Luciano Galati, 24 anni residente in Svizzera;

Giuseppe Galati, 47 anni di Filadelfia;

Marco Galati, 54 anni residente in Svizzera;

Mario Galati, 61 anni di Polia;

Tommaso Galati, 71 anni di Filadelfia;

Domenico Gallello, 51 anni di Maida;

Giovanni Giardino, 48 anni di Maida;

Salvatore Giorgio, 46 anni di Chiaravalle Centrale;

Gaetano Gori, 35 anni di Cardinale;

Claudio Gregorace, 30 anni di Filadelfia;

Teodoro Grizzaffi, 51 anni residente in Svizzera;

Massimo Gugliotta, 41 anni di Curinga;

Ariosto Guzzo, 38 anni di Maida;

Francesco Iannazzo, 40 anni di Lamezia;

Pierdomenico Iannazzo, 41 anni di Lamezia Terme;

Romeo Ielapi, 48 anni di Filadelfia;

Giuseppe Iozzo, 38 anni di Monterosso Calabro;

Mario Iozzo, 61 anni di Chiaravalle Centrale;

Domenico Lo Bianco, 58 anni di Vibo Valentia;

Paolino Lo Bianco, 57 anni di Vibo Valentia;

Francesco Mallace, 43 anni di Vibo Valentia;

Domenico Paolo Malta, 31 anni di Maierato;

Teodoro Mancari, 26 anni di Filadelfia;

Giovanni Mastrandrea, 36 anni di Filadelfia;

Antonio Mazzotta, 23 anni di Curinga;

Pasquale Mazzotta, 50 anni di Francavilla Angitola;

Gianni Melina, 47 anni di Cenadi;

Giuseppe Mercuri, 44 anni di Limbadi;

Francesco Michienzi, 40 anni;

Giacomo Michienzi, 47 anni di Francavilla Angitola;

Maurizio Michienzi, 49 anni di Filadelfia;

Stefano Montauro, 27 anni di Curinga;

Cosimo Monteleone, 66 anni di Polia;

Nicola Monteleone, 40 anni di Polia;

Serafino Nero, 65 anni di Decollatura;

Francesco Notaris, 50 anni di Maida;

Alfredo Papa, 62 anni di Lucefa;

Francesco Pellegrino, 52 di Filadelfia;

Francesco Perugino, 60 anni di Maida;

Salvatore Pilieci, 38 anni di Capistrano;

Domenico Salvatore Polito, 54 anni di Tropea;

Rocco Polito, 45 anni di Curinga;

Franco Pontieri, 47 anni di Nocera Terinese;

Daniele Prestanicola, 38 anni di Maierato;

Domenico Prestanicola, 42 anni di Pizzo;

Rocco Prestanicola, 63 anni di Maierato;

Rosario Pugliese, 54 anni di Vibo Valentia;

Vincenzo Renda, 49 anni di Vibo Valentia;

Domenico Rigillo, 48 anni di San Vito sullo Ionio;

Michelino Rizzo, 37 anni di Filogaso;

Giuseppe Rondinelli, 71 anni di Filafeldia;

Pasquale Rondinelli, 40 anni di Filadelfia;

Vincenzo Rondinelli, 42 anni di Filadelfia;

Giuseppe Ruccella, 39 anni di Filogaso;

Vincenzo Rubino, 73 anni di Vibo Valentia;

Filippo Ruggiero, 63 anni di San Gregorio d’Ippona;

Domenico Ruscio, 36 anni di Filadelfia;

Gaetano Ruscio, 36 anni di Filadelfia;

Natale Ruscio, 37 anni di Rende;

Domenico Ruttigliano, 32 anni di Curinga;

Fabio Schicchi, 51 anni di Lamezia Terme;

Pasquale Scordo, 77 anni di Tropea;

Francesco Serratore, 51 anni di Curinga;

Mario Serratore, 45 anni di Filadelfia;

Angelo Sgrò, 45 anni di San Pietro Maida;

Aldo Sgromo, 38 anni di Curinga;

Salvatore Sisca, 36 anni di Filadelfia;

Emanuele Stillitani, 65 anni di Pizzo;

Francescantonio Stillitani, 67 anni di Pizzo;

Gino Stranges, 51 anni di Conflenti;

Maria Alfonsina Stuppia, 55 anni di Vibo Valentia;

Andrea Simone Suriano, 43 anni di Piscopio;

Antonio Talarico, 65 anni di Lamezia Terme;

Francescantonio Tedesco, 52 anni di Ionadi;

Alessandro Teti, 50 anni di Cenadi;

Giuseppe Tonietti, 50 anni di Pizzo;

Antonio Mario Tripodi, 56 anni di Portosalvo;

Domenico Tripodi, 53 anni di Portosalvo;

Sante Tripodi, 47 anni di Portosalvo;

Francesco Antonello Trovato, 34 anni di Curinga;

Pietro Verdelli, 46 anni di Figline Vegliaturo;

Oreste Vona, 45 anni di Petilia Policastro;

Salvatore Zungri, 56 anni di Rizziconi.