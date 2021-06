CORONAVIRUS ITALIA | 753 nuovi casi e 56 morti. Ricoverati sotto quota 2mila

Roma, 25 giugno 2021 – Il bollettino di oggi del ministero della Salute sull’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia segnala un calo dei nuovi casi rispetto a ieri. Aumentano i morti, ma 21 derivano da un ricalcolo in Puglia. Scende leggermente il tasso di positività e continua l’allentamento della pressione ospedaliera. L’indice di trasmissibilità Rt nazionale è stabile a 0.69: tutte le Regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso tranne il Molise, a rischio moderato. E da lunedì 28 giugno anche la Valle d’Aosta passerà in zona bianca.

Il bollettino Covid di oggi

Sono 753 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo di 174 unitù rispetto a ieri. L’indice di positività è pari a 0,4% e il numero di tamponi effettuati è 192.541 (ieri 188.191). Il numero dei decessi è 56, superiore ai 28 indicati ieri ma comprende anche i 21 relativi a ricalcoli delle Regioni relativi al periodo marzo-maggio 2021. Il totale delle persone finora decedute in Italia dall’inizio della pandemia è quindi di 127.418. In calo anche il numero di persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva: sono 306, contro 328 di ieri, con 8 ingressi del giorno contro i 12 di ieri. Il numero totale di persone ricoverate nei reparti ordinari è oggi di 1.899, contro le 2.027 di ieri. In isolamento domiciliare sono in totale 58.030 (ieri 62.309), mentre il numero di persone attualmente positive è pari a 60.235 (ieri 59.954).

CONTINUA A LEGGERE QUI