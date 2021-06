CORONAVIRUS CALABRIA | Stabili i contagi, oggi un nuovo decesso

Resta stabile la curva dei contagi da coronavirus in Calabria. Secondo i dati contenuti nel bollettino odierno diffuso da Regione e Protezione Civile, i nuovi positivi sono 39 (ieri 30) con tasso di positività che risale di poco fino all’1,52%. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Catanzaro 9, Cosenza 2, Crotone 3, Reggio Calabria 14, Vibo Valentia 4, altra Regione o Stato estero 7 (si tratta di 7 migranti sbarcati nel crotonese). Nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo decesso, avvenuto nel Cosentino, per un totale di 1.224 vittime dall’inizio dell’emergenza. In calo i ricoveri, quelli in terapia intensiva fanno registrare un -2, con 7 posti attualmente occupati, quelli nei reparti ordinari segnano un -6, sono 72 i posti occupati. Sono 125 i nuovi guariti.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 209 (18 in reparto, 2 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10035 (9892 guariti, 143 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 5066 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5038 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17907 (17351 guariti, 556 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 68 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 64 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6483 (6383 guariti, 100 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 396 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22658 (22325 guariti, 333 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 78 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 75 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5475 (5383 guariti, 92 deceduti).