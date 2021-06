Previsioni meteo, caldo senza tregua: ancora 40 gradi. Blitz grandine: ecco dove

Prosegue il caldo africano sull’Italia. Le previsioni meteo di domani, venerdì 25 giugno, confermano quanto già anticipato in precedenza: all’orizzonte sta per profilarsi l’ennesima giornata molto calda e prevalentemente soleggiata, disturbata solo da occasionali temporali sulle Alpi. L’anticiclone africano non abbandonerà l’Italia nemmeno nel weekend, che sarà caratterizzato da temperature roventi, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

Il team de iLMeteo.it comunica che venerdì la cappa di afa e calore continuerà a tenerci compagnia, nonostante la comparsa di qualche nube in più nei cieli del Sud e in parte in quelli del Centro. Sul resto dell’Italia il sole troverà invece pochissimi ostacoli, al netto di qualche temporale in sviluppo al pomeriggio sui rilievi alpini. I fenomeni, sempre in agguato per via dell’aria calda e umida, si concentreranno in particolare “sulle aree montuose del Triveneto, mentre saranno meno probabili su quelle del Nord Ovest”, si legge sul sito.

Sul fronte termico, gli esperti di 3BMeteo descrivono la situazione parlando di un contesto climatico “ancora canicolare”, con “massime fino a 40 gradi su est Sicilia, 38-40 gradi su Puglia, Materano, Cosentino e Crotonese”.