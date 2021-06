Studenti protagonisti a Tropea per il Giffoni Day

Tutto pronto per il Giffoni Day, la giornata speciale in cui migliaia di giovani in otto regioni italiane, insieme a sindaci e rappresentanti istituzionali dei loro territori, festeggeranno un’idea che, da mezzo secolo, è punto di riferimento per le nuove generazioni. Undici le città coinvolte il 24 giugno: San Donà di Piave (Veneto), Cittanova (Calabria), Tonara (Sardegna), Palermo (Sicilia), Montecaglioso (Basilicata), Ferrara (Emilia), Benevento (Campania), Tropea (Calabria), Terranova di Pollino (Basilicata), Giffoni Valle Piana (Campania). L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantennale ed è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania. Si tratta del primo appuntamento di un viaggio emozionante che proseguirà, da ottobre a dicembre, toccando altre 40 città italiane e anticipando l’edizione 50Plus del festival, in programma dal 21 al 31 luglio.

A Tropea, come in tutte le città coinvolte, la giornata inizerà alle 10 quando una delegazione di Giffoni incontrerà gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea e del Liceo Classico “F. Fiorentino” di Lamezia Terme. Le due scuole stanno infatti portando avanti insieme a Giffoni Experience un progetto di laboratorio cinematografico finanziato dal MIUR e dal MIBAC nell’ambito del piano nazionale “Cinema per la scuola”, orientato alla promozione del linguaggio cinematografico e audiovisivo. La giornata, sotto la guida esperta di Dario Godano, proseguirà con una passeggiata artistico-paesaggistico-culturale alla scoperta degli angoli nascosti di Tropea, che verrà filmata e documentata attraverso uno storytelling che alle 15.30 verrà proiettato attraverso una diretta facebook nell’Aula Magna del Liceo Scientifico. Alle 16.00 tutti gli Hub del Festival coinvolti si incontreranno in versione digital per consegnare un riconoscimento agli Hub.

Rosario Minervini, esperto del Giffoni Film Festival, consegnerà un riconoscimento al sindaco Giovanni Macrì per aver sostenuto l’idea, promuovendo il Giffoni nel proprio territorio e al Dirigente Scolastico Nicolantonio Cutuli per aver coordinato l’Hub di Tropea che ha contribuito in piena pandemia alla realizzazione di un nuovo modo di vivere il Festival. Gli studenti avranno, inoltre, la possibilità di visionare in anteprima il docufilm “This is Giffoni”, un emozionante collage di frammenti, realizzato in oltre otto mesi di lavorazione, per raccontare il festival attraverso gli occhi dei suoi protagonisti.