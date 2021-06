Ritrovato vivo il piccolo Nicola, sospiro di sollievo anche in Calabria

Nicola Tanturli, il bambino di due anni scomparso da casa sua – a Palazzuolo sul Senio – è stato ritrovato fortunatamente vivo. Il rinvenimento – ad opera di un giornalista Rai, Giuseppe Di Tommaso – è avvenuto in un burrone a circa 3 km da casa, nel quale il bambino si era addentrato. In buone condizioni di salute, Nicola è stato portato precauzionalmente all’ospedale Meyer di Firenze per eseguire gli accertamenti di rito. Sospiro di sollievo anche a Scilla. La madre Giuseppina Paladino è infatti originaria della nota località turistica di Reggio Calabria. Parole di giubilo sono state pronunciate dal padre, non appena appresa la notizia: “E’ una grande contentezza, una gioia forte, abbiamo tenuto il peggio, abbiamo avuto ore di disperazione. Poi il grande sollievo della notizia che lo avevano ritrovato”. Il piccolo era scomparso lunedì sera dopo che la mamma lo aveva messo a letto. Un mistero durato quasi 48 ore, una storia che ha tenuto tutta l’Italia con il fiato sospeso e fortunatamente ha avuto un lieto fine.