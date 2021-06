Incidente sulla A2 del Mediterraneo, nessun ferito grave

Un’auto, una Fiat Tipo station wagon ed un furgone Iveco si sono scontrati per cause in corso di accertamento lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione sud, Reggio Calabria, tra gli svincoli di Torano e Montalto Uffugo, nel Cosentino. Per gli occupanti dei mezzi coinvolti, due uomini, solo qualche contusione ma nessuna grave conseguenza. Sul posto una pattuglia della polizia stradale e personale dell’Anas per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza del tratto stradale, sul quale si sono creati notevoli rallentamenti.