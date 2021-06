coronavirus calabria

Nelle ultime 24 ore in Calabria si registra un aumento nel numero dei contagi da Coronavirus. Secondi i dati forniti da Regione e Protezione Civile i nuovi positivi sono 67 (ieri 17) a fronte di 2.907 tamponi processati (ieri 2.460). Tasso di positività che risale così dallo 0,69% di ieri al 2,3% di oggi. I casi confermati oggi sono così distribuiti: Catanzaro 5, Cosenza 48, Crotone 4, Reggio Calabria 6, Vibo Valentia 2, altra Regione o Stato estero 2. Un solo decesso nelle ultime 24 ore, registrato nel cosentino con bilancio totale delle vittime da inizio emergenza che tocca quota 1.221. Sempre in calo i ricoveri con terapie intensive che diminuiscono di 4 unità e sono ora 7 i posti occupati, mentre i ricoveri ordinari calano di 2 e sono 83 i posti occupati. Sono 302 i nuovi guariti.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 236 (20 in reparto, 2 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9998 (9856 guariti, 142 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 5247 (30 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5213 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17715 (17161 guariti, 554 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 74 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 68 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6480 (6380 guariti, 100 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 435 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 409 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22596 (22263 guariti, 333 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 93 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5455 (5363 guariti, 92 deceduti)