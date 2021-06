Salvini utilizza la mascherina per asciugarsi il sudore durante un comizio in Calabria (VIDEO)

Matteo Salvini e le mascherine non vanno proprio d’accordo. Il leader della Lega, stamane in Calabria, per l’esattezza a Siderno, ancora una volta ha fatto parlare di sè, a proposito del dispositivo di protezione. Con accanto il presidente uscente Antonino Spirlì, Salvini infatti usa il tessuto esterno della mascherina per asciugarsi il sudore. Ed il video finisce nelle grinfie di Selvaggia Lucarelli che tuona dal suo profilo facebook: “Matteo Salvini, in tour a Siderno in Calabria -scrive la Lucarelli – ancora una volta fulgido esempio sul tema Covid e mascherina: la utilizza per asciugarsi il sudore. Usando per giunta il tessuto esterno, con cui si tampona tutta la faccia. Chiedere un fazzoletto pareva brutto. Raccapricciante”.