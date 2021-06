Regionali, Salvini a Lamezia: “Dove c’è la ‘ndrangheta con noi al governo della regione scattano i calci in culo”

“Si può pensare a una Calabria fondata sul lavoro e sulla bellezza, non sulle raccomandazioni, sullo sfruttamento. Chi il 10 ottobre sceglierà la Lega farà questa scelta di vita. Dove c’è la ‘ndrangheta con noi al governo della regione scattano i calci in culo. A noi quei voti, quei soldi e quelle amicizie non interessano”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Lamezia Terme, all’inaugurazione della nuova sede del partito. Poi un affondo agli avversari: “Occhiuto e Spirlì saranno presidente e vicepresidente della regione Calabria. A sinistra in Calabria hanno più candidati che voti”.