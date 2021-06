Diabetologia, a Vibo importante congresso medico: presenti esperti nazionali e internazionali

Il congresso denominato “Update Nazionale SIMDO. Aggiornamenti in diabetologia clinica. Diabete: l’ultima rivoluzione farmacologica e tecnologica” si terrà a Vibo Valentia nei giorni 9 e 10 luglio 2021 presso l’Hotel 501. L’evento, indirizzato a specialisti in Endocrinologia, Diabetologia, Scienza dell’alimentazione, medici di Medicina generale (MMG), intende offrirsi come un forum esclusivo dove esperti di carattere nazionale e internazionale condivideranno e confronteranno la propria esperienza e conoscenza sulle più attuali novità nell’ambito della Diabetologia.

Il congresso, per l’alto livello scientifico dei temi in programma e per gli obiettivi che si prefigge – informa il dottor Giuseppe Crispino, responsabile Servizio di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (in foto, ndr) – sarà particolarmente significativo e rappresenterà un momento rilevante per verificare i progressi compiuti nel campo del metabolismo, diabete e obesità sia in campo farmacologico che tecnologico.

L’interesse scientifico e sociale del Congresso vedrà riuniti a Vibo Valentia diversi studiosi del settore. La cura del diabete, dell’obesità e delle malattie metaboliche implica, sempre di più, un approccio che coinvolga e che includa discipline, professionalità e mentalità diverse e complementari.