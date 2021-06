Caldo record in Calabria, clima bollente per tutta la settimana

Clima bollente in Calabria. Il solstizio d’estate ha portato la prima vera ondata di caldo africano sull’Italia. Le temperature che saranno raggiunte in questi giorni in molti centri italiani batteranno i record dell’estate del 2003. Secondo iLMeteo.it, la presenza dell’anticiclone sub-tropicale sarà via via più forte e potente con un conseguente aumento delle temperature. I valori massimi su gran parte delle città del Meridione e su alcune del Centro e rispetto allo stesso periodo di giugno 2003, saranno superiori di circa 8-11°C. In Calabria alcune città raggiungeranno i 41°C. E, in particolare, oggi a Lamezia, le temperature stanno toccando i 38°. Secondo gli esperti questa ondata di calore africano potrebbe attenuarsi solamente nel prossimo weekend. Ieri, il solstizio d’estate con il giorno più lungo dell’anno ha aperto ufficialmente la stagione più calda. Sarà quindi una settimana da bollino rosso in tutta la regione.