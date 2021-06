Volley, Under 19 della Tonno Callipo è campione regionale

La Tonno Callipo Volley, dopo il titolo regionale Under 17 ottenuto due settimane fa, nella serata di ieri, domenica 20 giugno, si porta a casa anche quello Under 19. Si conferma, dunque, “regina” in ambito giovanile la formazione del presidente Pippo Callipo, che accede così alle finali interregionali del prossimo fine settimana contro le rappresentative di Sicilia e Puglia.

La Callipo di coach Agricola ha vinto entrambe le gare disputate sul campo del PalaValentia (senza la presenza di pubblico) per 3-0, quella di apertura contro la Pallavolo Franco Tigano Palmi con parziali 25-16, 25-7, 25-11; e gara-3 contro La Boschiva V. San Giovanni in Fiore con parziali 25-11, 25-19, 25-8. Il match tra San Giovanni in Fiore-Palmi (gara-2) è stata ad appannaggio dei palmesi, impostisi al ti break con parziali 21-25, 25-22, 25-18, 23-25, 3-15. Dunque in classifica Callipo 6 punti, Palmi 2, San Giovanni in Fiore 1.

Nella prima gara la Tonno Callipo ha archiviato la pratica-Palmi in un’ora di gioco. Al di là primo set poco più combattuto, la squadra di coach Agricola ha gestito senza problemi il match. Nel parziale iniziale, condotto comunque sempre dai vibonesi, solo nella parte finale del gioco Palmi accorcia le distanze, senza però impensierire la squadra giallorossa. Così Fioretti e compagni chiudono 25-16. Poca storia nei successivi set: il team giallorosso vince in scioltezza il secondo, con un distacco alquanto vistoso, 25-7. E così anche nel terzo la differenza di valori si conferma ancora, a vantaggio ovviamente della Callipo che si impone 25-11.

Nella gara conclusiva contro San Giovanni in Fiore il trend non cambia: i giallorossi sospinti dai vari Spanò, Cugliari, Fioretti e con l’abile regia di Ribecca, vincono il primo set 25-11 dopo essere andati avanti fin dall’inizio della gara. Nel secondo parziale risveglio dei cosentini abili ad avvicinarsi nella seconda parte fino al 21-18. Vibo però rinserra le fila e chiude con due ace di Fioretti. Crolla la squadra di coach Cocchiero nel terzo set e la Tonno Callipo non deve spingere più di tanto (10-3, 19-5) e gestisce il set senza problemi chiudendo con un errore al servizio del cosentino Iaquinta. Esultanza a fine gara dei tonnetti giallorossi del duo Agricola-Amerato, ed ora riflettori puntati al 26-27 giugno con la fase interregionale.