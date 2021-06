Previsioni meteo: caldo africano per giorni, picchi a 45 gradi. Ecco quando finirà

Sono in arrivo giornate di caldo africano, con picchi fino a 45 gradi. Le previsioni meteo lasciano poco spazio all’immaginazione: l’ondata di calore proveniente dal deserto Sahara investirà tutta l’Italia e durerà almeno fino a metà della settimana per effetto dell’espansione dell’anticiclone presente sopra l’area del nord Africa.

Le temperature sono al rialzo ovunque lungo la Penisola con le massime che – secondo il sito iLMeteo.it – potrebbero raggiungere i 45 gradi al Sud. Il fenomeno in corso su gran parte delle regioni è la prima grande ondata di calore dell’estate e inizia proprio nel giorno del solstizio estivo. Lunedì 21 giugno è previsto che si superino i 40 gradi in Sicilia, con un picco di 42°C a Siracusa, oppure in Puglia con 40°C sul Gargano (a Foggia). E nei giorni successivi il caldo aumenterà ulteriormente.

Nei prossimi giorni, partendo dal Nord, si toccheranno punte di 36°C in Lombardia e Veneto (Mantova e Verona), 37°C in Emilia Romagna (Bologna e Ferrara), scendendo al Centro 39°C sono attesi sulle Marche (Macerata), 37-38°C invece su Toscana e Umbria (Firenze e Perugia).

CONTINUA A LEGGERE QUI