Porti: nel 2020 incremento traffico allo scalo di Gioia Tauro

Nonostante il calo dei volumi a livello mondiale, il traffico container nel 2020 nel porto di

Gioia Tauro ha registrato “un incremento del 27 per cento rispetto all’anno precedente”. E’ quanto emerge dal rapporto annuale sull’economia regionale calabrese della filiale di Catanzaro della Banca d’Italia con la collaborazione della filiale di Reggio Calabria, presentato stamani nel corso di una conferenza stampa.

“Tale dato – si evidenzia nel rapporto – si ricollega alla fase di rilancio dell’infrastruttura avviata nella seconda metà del 2019 in coincidenza con il cambio di governance della Medcenter

Container Terminal Spa. Il terminal ha riconquistato così il primato nazionale nella movimentazione di container in Italia; in prospettiva l’implementazione del gateway ferroviario,

ultimato a fine 2020, potrebbe contribuire a diversificarne l’attività e migliorarne la competitività”.