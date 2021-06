Nuovi corsi all’Università della Calabria, anche Medicina e tecnologie digitali

L’Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del Sistema universitario e della Ricerca) ha autorizzato l’attivazione di tutti i nuovi corsi di studio proposti dall’Università della Calabria, compresa l’innovativa laurea in Medicina e Tecnologie digitali, interateneo con Catanzaro. Dall’anno accademico 2021/2022, quindi, l’offerta formativa dell’Unical si amplia con l’avvio dei corsi in: Medicina e Tecnologie Digitali, Mediazione Linguistica, Media e Società digitale, Scienze dell’educazione (sdoppiamento), Scienza e Ingegneria dei materiali. Si tratta della prima riforma organica della didattica dell’ateneo dall’attivazione del cosiddetto 3 più 2.

“La revisione dell’offerta formativa era uno dei punti importanti del mio programma – dice il rettore dell’Unical Nicola Leone – Sono soddisfatto degli ottimi risultati già ottenuti nel secondo anno di mandato e dell’avvio di un percorso ambizioso come quello in Medicina e Tecnologie digitali. Ringrazio i Dipartimenti e le strutture amministrative che hanno lavorato alla costruzione della nuova offerta, garantendo proposte innovative e sostenibili, che hanno superato i severi controlli ministeriali. Continueremo a lavorare per garantire a studentesse e studenti una didattica di qualità e pronta a confrontarsi con nuove sfide”.

I corsi di nuova attivazione.

Medicina e Tecnologie digitali – Il nuovo corso di studi appartiene alla classe di lauree in “Medicina e Chirurgia”. Durerà quindi sei anni, ma il percorso definito dall’Unical – insieme all’Università Magna Graecia di Catanzaro – permetterà agli studenti di conseguire, con il superamento di pochi esami aggiuntivi, una doppia laurea: quella in Medicina e il titolo triennale in Ingegneria Informatica, curriculum Bioinformatico.

Mediazione linguistica – È un corso di laurea che manca in Calabria ma incontra una forte domanda tra i neodiplomati della regione: sono più di 300 quelli che oggi lo scelgono ma sono costretti a iscriversi fuori. Il percorso istituito dall’Unical preparerà professionisti con solide competenze linguistiche e approfondite conoscenze giuridico-economiche, che potranno operare come mediatori interculturali e traduttori.

Media e Società digitale – Un corso che offre ai laureati forti competenze nei settori della comunicazione digitale e multimediale, soprattutto all’interno delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni sociali e nell’ambito del cinema e degli audiovisivi.

Scienze dell’educazione (sdoppiamento) – Sono oltre mille le richieste di iscrizione che arrivano ogni anno per i corsi Unical che formano insegnanti ed educatori. Il secondo corso in Scienze dell’educazione, erogato in modalità mista, nasce per soddisfare la forte domanda che arriva dal territorio.

Scienze e Ingegneria dei materiali – Il corso formerà ingegneri esperti in materiali (capaci quindi di comprendere le relazioni tra le loro proprietà funzionali e strutturali, morfologia e composizione chimica), con competenze nell’ambito dei processi di trasformazione e delle tecnologie di lavorazione.

Insieme all’attivazione dei nuovi corsi di laurea, è stato anche previsto un robusto restyling di quelli esistenti, per cui nella nuova offerta gli studenti troveranno anche Scienze naturali e ambientali, Ingegneria chimica, Ingegneria per l’Ambiente e la Sicurezza del Territorio, Statistica per Data Science.