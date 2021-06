CORONAVIRUS CALABRIA | Solito calo di tamponi e contagi del lunedì, 0 morti

Come ogni lunedì, drastico calo nel numero di tamponi processati e nuovi contagi individuati. Dal bollettino odierno diffuso da Regione e Protezione Civile emergono infatti solo 20 nuovi positivi (ieri erano 54) a fronte di 945 tamponi processati (ieri erano 1.561). Tasso di positività che scende al 2,12% (ieri era al 3,46%). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Catanzaro 1, Cosenza 1, Crotone 0, Reggio Calabria 18, Vibo Valentia 0. Anche oggi, come ieri, non si registrano nuovi decessi con totale delle vittime da inizio emergenza che resta fermo a 1.219. Stabili anche i ricoveri che scendono di 2 unità nei reparti ordinari, dove sono 87 i posti occupati e restavano invariati in terapia intensiva con 11 posti occupati. I nuovi guariti sono 93.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 302 (21 in reparto, 2 in terapia intensiva, 279 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9921 (9779 guariti, 142 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 5670 (33 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5633 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17241 (16689 guariti, 552 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 100 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 94 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6447 (6347 guariti, 100 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 516 (25 in reparto, 5 in terapia intensiva, 486 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22507 (22174 guariti, 333 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 118 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 116 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5425 (5333 guariti, 92 deceduti)