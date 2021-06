Vibo, Russo contro Bruni. FI: “Piena fiducia all’assessore all’Ambiente”

“Il gruppo consiliare di forza Italia intende precisare che le dichiarazioni fatte dal consigliere comunale Giuseppe Russo sono esclusivamente a titolo personale. In effetti evidenziamo che la questione sulla appartenenza politica come quella sull’efficacia dell’azione amministrativa, non è mai stata posta all’ordine del giorno né dal gruppo consiliare tantomeno dal Partito. Piena fiducia da parte del nostro gruppo consiliare e dal partito di Forza Italia all’assessore Vincenzo Bruni. Continuiamo a lavorare con lo spirito di sacrificio e la passione di sempre insieme all’Amministrazione tutta per la nostra amata Città”. Così in una nota i consiglieri comunali del partito di Berlusconi, dopo le affermazioni di Giuseppe Russo nelle scorse ore, relative all’operato dell’assessore all’Ambiente.