Previsioni meteo, il caldo africano entra nel vivo: le regioni verso i 40°

Un weekend di fuoco, come già annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Ilmeteo.it sottolinea che ci apprestiamo a vivere quello che probabilmente sarà il fine settimana più bollente del mese di giugno. L’anticiclone africano sarà alla massima potenza, ma ciò nonostante permetterà lo sviluppo pomeridiano di violenti temporali. Il ministero della Salute segnala dieci città con bollino arancione, che indica condizioni meteo con rischi per la salute, e rosso, che indica ondata di calore ed emergenza, per Brescia. Ma già da domani, sabato 19 giugno, 6 le città con bollino arancione. In particolare Brescia arancione oggi e domani e rossa domenica. Sabato 19 e domenica 20 bollino arancione per Bologna, Bolzano, Firenze, Perugia e Torino. Domenica 20 si aggiungono in arancione Ancona, Campobasso, Palermo, Rieti, Roma e Verona.

Ilmeteo.it segnala che domani, sabato 19 giugno, sarà una giornata completamente soleggiata e molto calda. Il cielo sarà sereno e le temperature cominceranno a salire seriamente. In Emilia-Romagna e Toscana si potranno toccare punte di 36-37 gradi di giorno, in Sicilia e Calabria anche di 38-39 gradi, fino a 33-34 gradi sul resto delle città lontane dalla costa. Domenica 20 giugno il caldo sarà al picco con punte di 38-39 gradi in Emilia-Romagna (Bologna), Marche (Macerata), zone interne della Toscana, in Calabria, in Puglia.

