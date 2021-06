CORONAVIRUS ITALIA | 1.147 nuovi casi e 35 i morti

Nuovo bollettino sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia. I dati del ministero della Salute mostrano un leggera discesa dei contagi, che rimangono ancora sopra quota mille e del tasso di positività. Diminuiscono di poco anche i decessi e continua il netto calo di ricoveri e terapie intensive. Intanto oggi il monitoraggio dell’Iss ha stabilito i nuovi colori delle regioni: tutta l’Italia da lunedì sarà in zona bianca, a esclusione della Valle d’Aosta che resterà gialla ancora una settimana, ma da lunedì dirà addio al coprifuoco. È in discesa l’incidenza nazionale settimanale che negli ultimi 7 giorni si è attestata a 16,7 casi per 100mila abitanti rispetto ai 25 della scorsa settimana, mentre rimane sostanzialmente stabile l’indice Rt che è passato da 0,68 della precedente rilevazione all’attuale 0,69.

Il bollettino Covid del 18 giugno

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 1.147 contro i 1.325 di ieri. Con 216.026 tamponi (ieri 200.315) scende anche il tasso di positività, 0,5% (ieri 0,7%). I decessi sono 35 (ieri 37), per un totale di 127.225 vittime dall’inizio dell’epidemia. Si allenta ancora la pressione sulle strutture sanitarie: le terapie intensive sono 28 in meno (ieri -27) con 11 ingressi del giorno, e scendono a 416, mentre i ricoveri ordinari sono 208 in meno (ieri -176), 2.680 in totale. La regione con più casi odierni è la Sicilia (+170), seguita da Lazio (+147), Lombardia (+114), Campania (+107) e Puglia (+106). I contagi totali salgono così a 4.250.902. I guariti sono 7.648 (ieri 4.533, per un totale di 4.031.605. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 6.536 in meno (ieri -3.247): i malati ancora attivi sono ora 92.072. Di questi, sono in isolamento domiciliare 88.976 pazienti.

