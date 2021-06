Ludopatia, è emergenza: i calabresi hanno speso quasi 2 miliardi nel gioco d’azzardo

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2020 ha pubblicato i principali dati sul mercato del gioco d’azzardo legale in Italia, riferiti all’anno 2019. Dati riferiti al canale di vendita fisico e i giochi presi in considerazione sono i seguenti: AWP, Betting Exchange, Big, Bingo, Comma 7, Concorsi Pronostici Sportivi, Eurojackpot, Giochi di Abilità, Ippica Internazionale, Ippica Nazionale, Lotterie Istantanee, Lotterie Istantanee Telematiche, Lotterie Telematiche Tradizionali, Lotterie Tradizionali, Lotto, PlaySix, Scommesse Ippiche In Agenzia, Scommesse Sportive a Quota Fissa, Scommesse Virtuali, Superenalotto, V7, VLT, Winforlife. I calabresi nel 2019 hanno speso oltre 1 miliardo e 789 milioni di euro nel gioco d’azzardo legale.

La classifica Il numero suddiviso per province vede nella provincia di Cosenza la maggiore spesa nel gioco d’azzardo. con oltre 637 milioni di euro. Segue la provincia reggina con oltre 577 milioni, Catanzaro con 207 milioni di euro, Vibo 146 milioni e Crotone 120 milioni di euro.

L’iniziativa Ludopazzia

Domani e sabato 19 giugno l’evento di sensibilizzazione sul tema della prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Dalle 10 e fino alle 18, presso il Porto di Tropea, l’iniziativa sarà inserita nella manifestazione “Vela Day”. “L’evento – spiega il presidente di Adiconsum Calabria, Michele Gigliotti – rientra nelle attività del progetto “Ludopazzia – Insieme per il gioco responsabile”, promosso dall’Associazione Difesa Consumatori e Ambiente e finanziato dalla Regione Calabria con le risorse della L.R. 7/2018 “Progetti in favore dei consumatori”.

Finalità di questo progetto è prevenire e contrastare il fenomeno delle ludopatie e delle forme di disagio che esse portano con sé e che sconvolgono la vita di persone e famiglie. «Puntiamo perciò – prosegue Gigliotti – ad un’opera di sensibilizzazione rivolta a tutti e soprattutto a giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni».

L’iniziativa. L’iniziativa prevede un percorso ludico-esperienziale in cui saranno coinvolti gruppi organizzati in squadre, al fine di far emergere riflessioni sul gioco responsabile e moderato. Durante il percorso, infatti, i partecipanti riceveranno informazioni sul gioco d’azzardo patologico e sulle sue gravi conseguenze. L’obiettivo è quello della prevenzione e di un’educazione ad affrontare sfide sane legate all’attività sportiva e ai giochi di abilità, proponendo i valori dell’impegno, della lealtà, della socialità e del rispetto delle regole. Un questionario finalizzato ad accrescere la conoscenza del fenomeno del gioco d’azzardo a livello regionale viene proposto, nell’ambito del progetto, da Adiconsum Calabria.