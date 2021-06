Previsioni meteo, in arrivo boom di caldo e afa. Weekend rovente: anche 40°. Ecco dove

Alla fine, eccolo, l’anticiclone africano. La prima vera ondata di caldo (e afa) dell’estate è alle porte, con temperature che potranno superare in alcune zone dell’Italia anche i 40 gradi. La colonnina di mercurio, spiegano gli esperti di previsioni meteo, salirà via via nel corso della settimana. Il weekend sarà rovente. E attenzione ai temporali a metà settimana al Nord, con rischio di grandine, segnala Ilmeteo.it.

Il weekend

Nel fine settimana – spiega il sito – “un deciso contributo di aria davvero bollente in risalita direttamente dal cuore del Sahara, farà letteralmente schizzare verso l’alto la colonnina di mercurio soprattutto sulla Sardegna dove nelle aree più interne si potranno toccare picchi addirittura prossimi ai 41/42 gradi”. Punte di 38 gradi in Valpadana, in Emilia-Romagna, in particolare tra Bologna e Ferrara. Le temperature dovrebbero spingersi su questi livelli anche nelle aree interne della Toscana. 3bmeteo rileva che già tra giovedì e venerdì si registreranno 35 gradi a Bologna e Terni, 34 a Firenze, 33 a Milano, 32 a Roma e Pescara.

La nuova settimana

Il caldo intenso africano potrebbe insistere al Sud e nelle Isole anche all’inizio della nuova settimana, dice Meteo.it. Per quanto riguarda il Nord invece il discorso potrebbe essere diverso. Nel corso di domenica – dice 3bmeteo – potrebbe organizzarsi un progressivo peggioramento a partire dalle Alpi, specie occidentali, dove verso le ultime ore della giornata andrebbero intensificandosi i temporali per l’ingresso dell’impulso atlantico, con ulteriore peggioramento dalle prime ore della nuova settimana quando potrebbero risultare anche violenti e con grandine”.