CORONAVIRUS ITALIA | Meno contagi, pochi i morti

l bollettino diffuso nel pomeriggio sull’andamento dell’epidemia in Italia indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.390 contagiati (erano stati 1.723, qui tutti i dati del 12 giugno). I decessi sono stati 26 decessi e i guariti 3.460. Cala la pressione sulle strutture sanitarie con -9 posti occupati nelle terapie intensive e complessivamente 113 ricoveri in meno rispetto a ieri. I tamponi eseguiti sono stati 134.136 mentre il tasso di positività è cresciuto all’1% (+0,2%). Intanto i dati di ieri sera sulla campagna vaccinale indicano che sono state somministrate 502.425 dosi, per un totale di 41.813.087 complessive (di cui 12.841.746 di seconde dosi) e una stima sull’immunità di gregge al 48% considerando le prime dosi somministrate.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (257) davanti a Sicilia (183), Campania (147), Lazio (127), Toscana e Emilia-Romagna (123).

