Ecostisem Lameziasoccer al campionato nazionale U20 di beach soccer

L’Ecosistem Lameziasoccer sarà una delle dieci società che parteciperanno al Primo Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer Maschile.

Dopo la mancata partecipazione al Campionato Indoor (l’Ecosistem era l’unica calabrese che aveva chiesto l’iscrizione) riservato alla formazione Juniores, le pantere orange avranno la possibilità di rifarsi nella stagione estiva sulla sabbia. L’ufficialità della partecipazione dell’Ecosistem al Campionato è arrivata nella giornata di oggi con tanto di comunicato ufficiale del Dipartimento Beach Soccer della LND.

A contendersi il titolo 2021di Campione d’Italia Under 20 ci saranno 10 squadre. La Campania ospiterà la fase di qualificazione in programma a Mugnano di Napoli dal 14 al 18 Luglio con le squadre che saranno suddivise in due gironi. Le prime due di ogni girone si qualificheranno per la Final Four del 7 e 8 Agosto a Lignano Sabbiadoro in contemporanea con il Campionato Italiano Assoluto. A capo della delegazione dell’Ecosistem Lameziasoccer ci sarà, oltre che al presidente Francesco Manfredi, anche il Direttore Sportivo Nicola Samele che sta già allestendo la squadra che cercherà di ben figurare in questo nuovo campionato.