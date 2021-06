Previsioni meteo: venerdì ancora temporali. Poi weekend bollente

Le previsioni meteo di domani, venerdì 11 giugno, annunciano una giornata a tratti variabile, con temporali sparsi in arrivo sulle Alpi e gli Appennini, per lo più nelle ore pomeridiane. Gli esperti sottolineano tuttavia che, esaurite queste ultime piogge, la progressiva avanzata dell’anticiclone africano darà vita a un weekend molto caldo e soleggiato in tutta Italia.

Procedendo come sempre con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che venerdì il nostro Paese dovrà ancora fare i conti con alcuni rovesci temporaleschi a carattere sparso, per via di “un’ostinata circolazione instabile presente sui settori nordorientali”. Gli acquazzoni potranno scoppiare in modo improvviso al pomeriggio, e interesseranno tanto i rilievi del Nord quanto la dorsale appenninica centro-meridionale, con occasionali sconfinamenti nelle zone di pianura adiacenti (specie alta Lombardia e Tirreno). Altrove il cielo si manterrà invece sereno o poco nuvolo, fatta eccezione per qualche circoscritto disturbo in Sardegna e Sicilia (dettagli in fondo all’articolo).

