Eclissi di sole: le meravigliose immagini da tutto il mondo

Dopo la Superluna un nuovo spettacolo in cielo: tutti con gli occhi all’insù per ammirare l’eclissi solare anulare. La Luna ha coperto totalmente il Sole, tranne per un piccolo anello. Il fenomeno astronomico è stato osservato soprattutto dal Canada e dagli Stati Uniti, stupende le foto dello skyline di New York, ma sono tantissime e sparse in tutto il mondo le persone che si sono attrezzate con gli occhiali speciali per rivolgere lo sguardo al cielo. L’eclissi è stata parzialmente visibile anche nel Nord Italia. Ecco una bella carrellata di immagini dal globo.

CONTINUA A LEGGERE QUI