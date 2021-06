Non c’è solo il bollettino quotidiano (qui i dati di oggi): a testimoniare il miglioramento dei dati Covid in Italia è anche l’Ecdc ( Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) che ogni settimana colora l’Europa a seconda delle fasce di rischio. Ebbene: la situazione migliora ancora, rispetto alla settimana scorsa: l’unica Regione ancora colorata di rosso è la Calabria, mentre a parte il Molise – prima (e finora unica) regione a diventare verde, già la scorsa settimana – il resto dell’Italia è tutto in arancione chiaro, con l’aggiunga di Valle D’Aosta e Basilicata che passano a questo colore abbandonando il rosso.

