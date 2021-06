Rischio idrogeologico, la Regione sottoscrive un’intesa con Sogesis

Alla presenza del presidente della Regione, Nino Spirlì, in qualità di commissario straordinario per la Mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, stamattina, nella sede di Roma della Sogesid spa, è stata sottoscritta dal soggetto attuatore, Pasquale Gidaro, e dal presidente e amministratore delegato della suddetta società, Carmelo Gallo, la Convenzione per il supporto tecnico specialistico e per le attività propedeutiche e strumentali alle attività commissariali.

LA CONVENZIONE

La stipula della convenzione, della durata di 36 mesi, dà attuazione al decreto n. 131 del 7 maggio 2021, con il quale il commissario straordinario ha approvato il regolamento di organizzazione dell’Ufficio del commissario e ha demandato al soggetto attuatore, tra l’altro, la predisposizione e la stipula di una specifica Convenzione con la società Sogesid Spa, società “in house providing” del ministero della Transizione ecologica (Mite) e del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims), ai sensi del punto 5 della delibera Cipe 1° agosto 2019, n. 64. La Sogesid assicurerà la necessaria assistenza tecnica e amministrativa al fine di imprimere un’accelerazione alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico in Calabria, anche attraverso il reclutamento di profili professionali dotati di specifiche competenze in materia di mitigazione del rischio che andranno ad affiancare e integrare l’attuale contingente in forza presso l’Ufficio commissariale. L’assistenza tecnico-amministrativa garantita dalla Sogesid rappresenta un primo tassello per il rafforzamento della struttura, la cui riorganizzazione è fortemente voluta dal presidente Spirlì al fine di rendere più efficiente, sollecita e incisiva l’azione commissariale. Nel novero delle attività convenzionate rientra, inoltre, lo sviluppo di una piattaforma web di gestione tecnico-amministrativa e di monitoraggio degli interventi finalizzata a semplificare lo scambio di dati e di informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei 313 interventi finanziati e in corso di realizzazione facenti capo al commissario straordinario.

“STRATEGIE MIRATE”

“Le gravi condizioni di dissesto idrogeologico in cui versano gran parte dei comuni calabresi rappresentano – dichiara il presidente Spirlì – è una priorità per me e per l’intera Giunta regionale. Proprio per questo, ho deciso di imprimere una svolta nell’approccio alle problematiche di dissesto e per la concreta attuazione degli interventi necessari alla mitigazione del rischio incombente sui nostri territori”.

“Il fattore tempo – aggiunge Spirlì – deve diventare una priorità assoluta nella programmazione, progettazione e attuazione degli interventi. Spesso la mancanza di tempestività nella realizzazione delle opere determina un progressivo aggravamento delle situazioni, per il susseguirsi continuo dei fenomeni meteorologici che, a distanza anche solo di pochi mesi, possono modificare significativamente lo stato dei luoghi e richiedere interventi ben più consistenti e costosi di quelli programmati. Proprio per questo – spiega ancora il presidente –, è indispensabile adottare strategie mirate e ponderate, ma anche tempestive ed efficienti, per evitare che la progressione dei fenomeni di dissesto porti a situazioni di rischio non arginabili per l’incolumità delle persone, degli edifici e delle infrastrutture”.

“La stipula della Convenzione con la Sogesid – conclude Spirlì – consente di gettare le basi per costruire queste strategie attraverso il reclutamento di professionisti validi e capaci, l’utilizzo di strumenti informatici all’avanguardia per l’interscambio dei dati e la creazione di un presidio adeguato all’attuazione dei tanti interventi ancora in corso”.