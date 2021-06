Quarantenne trovato cadavere in stabile abbandonato: avviate le indagini

È stato rinvenuto dalla polizia locale di Reggio Calabria il cadavere di un uomo, attualmente sconosciuto e privo di generalità. A seguito di una segnalazione giunta presso la sala operativa, gli agenti si sono recati in uno stabile in disuso di proprietà comunale lungo Via Sbarre, all’interno del quale è stato rinvenuto il corpo. L’uomo, apparentemente sui quarant’anni e dai tratti mediorientali, era sprovvisto di documenti o di altri elementi utili alla sua identificazione. Questo, probabilmente, aveva trovato rifugio e riparo proprio nello stabile abbandonato, dove risiedeva in via temporanea. Intervenuto il medico legale, sarebbe plausibile l’ipotesi di un decesso avvenuto per cause naturali.

Svolte le formalità di rito, il corpo è stato rimosso e l’area ripristinata. Sono in corso le indagini per tentare di risalire alle generalità del soggetto.