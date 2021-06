Manca la banda larga, imprenditore pronto a scappar via dal Vibonese

Era pronto a scappar via dal Vibonese, un imprenditore che ha resistito a tanti attentati, non ha ceduto al racket delle estorsioni, ma si trova costretto ad operare su un territorio nel quale manca la banda larga. “Se Tim non la fa arrivare -ha dichiarato ieri alla Gazzetta del Sud Alessandro Pagano, residente ad Arena – saremo costretti a trasferirci in un’altra zona fornita dal servizio”. Insomma, senza la fibra ottica da Arena non si potrà più continuare ad operare. E l’azienda di Pagano che produce divani e ha nove shoroom sparsi tra Calabria, Sicilia, Lazio, Lombardia e Svizzera, sarà costretta a fare le valigie. A farne le spese potrebbero essere trenta famiglie del territorio vibonese che con quell’impresa ci vivono. Ebbene, nel corso della giornata, la Tim ha dato la disponibilità alla realizzazione dei lavori, pur in un territorio difficile. L’intervento antieconomico sarà eseguito. Un sospiro di sollievo per l’imprenditore e le famiglie dei suoi dipendenti.