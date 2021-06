Discarica a Dinami, anche il consigliere regionale Francesco Pitaro contrario

Il consigliere regionale Francesco Pitaro esprime la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti a Dinami.

“Si arriva in estate e tutti i propositi di adeguarci alle direttive comunitarie e di mettere a valore l’ambiente opportunamente salvaguardato sembrano improvvisamente svanire. E scatta la voglia di fare discariche! Francamente – afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro – non credo che l’assessore De Caprio possa davvero pensare di realizzare un impianto trattamenti rifiuti con discarica nel territorio comunale di Dinami, dove si vorrebbe ubicare una vasca di contenimento rifiuti A2 (di risulta industriali non pericolosi, in cui possono essere inseriti anche rifiuti pericolosi in fibra minerale ed inerti)”.

E ancora: “Pieno sostegno al comitato civico contrario all’opera di cui presto si discuterà, a seguito dell’interrogazione del collega Marcello Anastasi, in Commissione Ambiente della quale faccio parte. Nell’interrogazione, giustamente, si chiede di capire l’iter procedurale che ha portato alla decisione della discarica a Dinami (tra l’altro senza alcun confronto con i cittadini) e di chiarire gli aspetti tecnici e le eventuali conseguenze ambientali che il progetto potrebbe avere sul territorio, ma il confronto dovrà servire a non far cadere la Calabria nei soliti errori del passato che evidentemente non passa. In attesa dello svolgimento delle audizioni in Commissione, tuttavia, sarebbe utile e istituzionalmente doveroso, anche per avere un quadro puntuale e trasparente su tutta la vicenda, che l’Assessorato rispondesse all’interrogazione”.