Comune di Vibo, il M5S attacca: “L’agibilità politica è finita”

“Prima il rinvio del Question Time sine die, poi l’espulsione di un consigliere del M5S, ed infine le accuse di disattenzione politica e non comprensione tecnica. Da questa situazione, avvenuta in consiglio comunale, occorre trarre le conclusioni, che non possono essere quelle di registrare che “l’agibilità politica” nel Comune di Vibo Valentia sta per finire”. Lo affermano i consiglieri comunali pentastellati Domenico Santoro e Silvio Pisani.

Gli stessi aggiungono: “Quando alle opposizioni viene tolto anche la possibilità di esprimere le proprie opinioni, anche se dure e non pacate perché a volte occorre farlo, significa che la maggioranza ha paura. Mozione Tributi contro i “furbetti” rifiutata Infatti tutto ciò è avvenuto nella giornata in cui si è discussa la mozione, dell’opposizione unita, sui tributi non riscossi dai “Furbetti”, che l’amministrazione comunale non vuole e non riesce a scovare. Bocciata senza appello. Forse la maggioranza si è vista scoperta sul suo fianco più debole ed ha reagito scompostamente. Certo è che a pagare saranno sempre i soliti. Liste politiche plurime Hanno reagito scompostamente contro il rappresentante del M5S anche perché abbiamo rimproverato loro, da capigruppo del M5S, di aver imbrogliato i cittadini presentandosi alle elezioni comunali con una moltitudine di liste, solo per raccogliere più voti, mentre erano quasi tutti di una stessa lista, Forza Italia, a cui ora si sono riuniti, osannando un capo che prima avevano rinnegato. Non hanno avuto il coraggio di fare una sola lista, sapevano di perdere e così hanno imbarcato i portatori di voti per poi scaricarli appena vinte le elezioni. Hanno persino firmato il “Patto per Vibo” che li obbligava a presentarsi con una sola lista, ma per loro ciò che firmano è carta straccia non impegni politici. Richiesta al Presidente del Consiglio Ora chiediamo al Presidente del Consiglio di ripristinare la giusta agibilità politica che ci spetta, con un atto politico d’impegno, perché la sua figura istituzionale lo impone poiché non accetteremo più il suo patteggiare sempre e solo per la sua maggioranza. Fratelli d’Italia sconfessa assessore In Consiglio Comunale vi è stata un’altra posizione sconcertante, ovvero la sconfessione dell’appoggio del rappresentante della formazione di “Fratelli d’Italia” al proprio assessore”.

Insomma, il distacco tra Giunta e consiglieri si fa sempre più largo: “I consiglieri di maggioranza si sentono dei signor “SI” e non vedono le loro istanze portate avanti dalla Giunta. Il risultato è che in Comune si sta discutendo da due anni di molte questioni senza avere un risultato tangibile, come per esempio per il regolamento delle edicole ed anche la modifica alla toponomastica. Voler il bene della città senza ostracismi Ma noi del M5S non ci facciamo intimidire, andiamo avanti per il bene della città e lo dimostriamo con il nostro operare, ovvero quando vi sono delle giuste proposte, vedi il regolamento per i centri di raccolta rifiuti, li votiamo. Mentre la maggioranza non ha mai apprezzato le nostre posizioni”.