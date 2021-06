Scintille oggi in Consiglio comunale a Vibo Valentia, dove è stato espulso il consigliere comunale del M5S Silvio Pisani per aver citato un “capo politico” delle forze di maggioranza. Dopo circa un’ora dall’inizio della seduta, infatti, il consigliere pentastellato ha chiesto la parola per rispondere ad alcune affermazioni in merito al Movimento 5 Stelle nazionale che erano state fatte in aula. Dopo aver discusso qualche minuto sulla possibilità di intervenire per “fatti personali”, il dibattito ha iniziato a scaldarsi quando Pisani ha affermato che “ci sono consiglieri alla terza consiliatura che non conoscono neanche i regolamenti” e il presidente dell’Assemblea, Rino Putrino, ha parlato di “affermazioni prive di ragionevolezza”.

A quel punto i toni, in una seduta già molto accesa politicamente, si sono alzati ulteriormente. “Dopo avermi cercato di censurare – commenta il consigliere Pisani – vengo anticipato, prima che me ne andassi da solo, con l’espulsione“. “A seguito delle corbellerie ascoltate da qualche consigliere per aver attaccato il M5S, ed essendo rappresentante in Consiglio – racconta – ho sentito il dovere di rispondere a tono ai trasformisti, gli stessi che parlano di morale e che hanno come capo politico una persona che ha incontrato qualcuno che non doveva incontrare“.

A quel punto qualcuno, dai banchi della maggioranza, ha iniziato a gridare chiedendo di censurare quanto affermato dal consigliere Pisani. E il presidente Rino Putrino, anche lui urlando e utilizzando toni forse non adatti a una discussione politica – soprattutto quando Pisani stava facendo affermazioni pesanti ma mantenendo un tono istituzionale – ha affermato “ha parlato di esponenti politici che si incontrano… sta continuando a scivolare su argomenti pesanti, non si permetta e non le consento di fare queste dichiarazioni. Non consento a nessuno di offendere nessun’altro… le chiedo di abbandonare l’aula“. Ed è per questo che il consigliere del M5S è stato espulso. “Siete abituati alla censura” le parole di Pisani prima di abbandonare l’aula.